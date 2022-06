Bruno e Dom: PF e Forças Armadas se esquecem de agradecer indígenas

Superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, diz que se equivocou em não agradecer a ribeirinhos e indígenas (foto: Reprodução)

Durante a coletiva na qual a força-tarefa da Polícia Federal (PF) informou ter achado corpos na área indicada pelo suspeito Amarildo da Costa Oliveita, mais conhecido por "Pelado", chamou a atenção a ausência de representantes indígenas.

O grupo que se empenhou nas buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips só foi lembrado após o questionamento de uma repórter sobre a ausência deles.



"Foi um equivoco a gente não mencionar o trabalho realizado com a parceria dos ribeirinhos e dos indígenas locais. Muitos deles nos acompanharam nas embarcações, nas aeronaves, quando era seguro", apontou o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes.





Antes dessa fala, Fontes havia lembrado que a Força Aérea Brasileira (FAB) também não estava presente, mas foi fundamental para as buscas. "A Força Aérea Brasileira teve uma participação fundamental. Ela transportou o cachorro farejador empregado pela polícia militar e teve o transporte de tropas", exaltou Fontes.Estiveram presentes na entrevista representantes da Marinha, Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas.As buscas ocorreram na região do município de Atalaia do Norte, próximo à tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.Os remanescentes humanos encontrados pela força-tarefa serão encaminhados para Brasília para que seja confirmado a identidade dos corpos.Os desaparecidos teriam sido mortos por disparo de arma de fogo, sendo, posteriormente, queimados, esquartejados e enterrados em um local que ficava cerca de uma hora e meia de barco e mais 30 minutos de caminhada dentro da mata.