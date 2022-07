Indira Xavier encerra série do EM com pré-candidatos ao governo mineiro

Indira Xavier será entrevistada pelo Estado de Minas nesta segunda-feira (18/7) (foto: Emilia Silberstein/Jornal A Verdade)

encerra, nesta segunda-feira (18/7), a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo mineiro. A última entrevistada será Indira Xavier, postulante da Unidade Popular (UP) ao Palácio Tiradentes. Ela vai participar, às 13h, do podcast de política “EM Entrevista”, transmitido ao vivo no YouTube do Portal Uai.



A conversa com Indira terá 40 minutos de duração, tempo dado a todos os outros pré-candidatos. Ela atua na coordenação da Casa de Referência Tina Martins. O espaço, localizado em Belo Horizonte, acolhe mulheres vítimas de violência.

Descrita pelo partido como militante em prol dos Direitos Humanos e do Sistema Único de Saúde (SUS), Indira vive em Belo Horizonte desde 2016. Natural de Maceió (AL), ela compõe o Comitê Latinoamericano e Caribenho de Mulheres e está na coordenação nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário.A pré-candidata a vice na chapa da UP é Edna Gonçalves, que integra a coordenação da Ocupação Izidora, na Região Norte de BH.A Unidade Popular é o mais jovem partido político do Brasil. A legenda obteve o registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020 e, no plano nacional, apresentou o belo-horizontino Leonardo Péricles como pré-candidato a presidente.A agremiação segue orientação marxista e, embora não tenha representação legislativa, faz oposição aos governos de Jair Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo).

Zema e Kalil lideram disputa em Minas

Zema, aliás, é o líder da corrida rumo ao Palácio Tiradentes. Segundo a mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada no último dia 8, o pré-candidato a reeleição tem 44% das intenções de voto, contra 26% de Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte. O levantamento está registrado no TSE sob os números MG-00322/2022 e BR-01319/2022.

Os dois já foram sabatinados por jornalistas do EM, bem como Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Vanessa Portugal (PSTU), Lorene Figueiredo (Psol) e Renata Regina (PCB), os outros pré-candidatos ao governo do estado.



Mesmo Saraiva Felipe (PSB) e Miguel Corrêa (PDT), que desistiram de participar do pleito após serem lançados como pré-candidatos, também passaram pelo podcast.

