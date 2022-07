Kalil em Divinópolis: apoiadores de Bolsonaro protestam antes de evento

Um pequeno grupo de apoiadores de Bolsonaro SE reuniram na porta do local onde era realizado o encontro com Kalil (foto: Amanda Quintiliano) Um pequeno grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestou, nesta sexta-feira (15/7), na porta do auditório, em Divinópolis, onde ocorre um encontro de lideranças com a presença do pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD).

Com faixas e megafone, eles gritavam palavras de apoio à reeleição de Bolsonaro e do governador Romeu Zema (Novo).

Ele esteve no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) e depois se reuniu com lideranças políticas no Centro da cidade.

Kalil estava acompanhado de André Quintão, vice na chapa e também Alexandre Silveira (PSD) pré-candidato a reeleição ao Senado.





De um lado da rua, apoiadores de Kalil e de Lula (PT), pré-candidato à presidência, seguravam bandeiras. Do outro, manifestantes em apoio a Bolsonaro e Zema.



Quando Kalil chegou ao local, precisou usar um estacionamento ao lado para entrar no auditório. Os manifestantes ocuparam a rua, mas não houve tumulto.

*Amanda Quintiliano especial para o EM