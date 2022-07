Kalil sobre hospitais em Minas: 'desleixo, abandono'

Kalil visitou o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) (foto: Amanda Quintiliano) Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) classificou como “amador” conversas sobre “acabar hospitais”.

Ao cumprir agenda em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, nesta sexta-feira (15/7), o ex-prefeito de BH disse que hospitais não foram concluídos por “desleixo, desmazela e abandono”.

As declarações foram feitas durante visita ao Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), referência para 54 municípios da macrorregião Oeste.





As obras do hospital regional de Divinópolis, iniciadas em 2012, estão paradas há seis anos por falta de dinheiro.

A promessa é que a conclusão seja feita a partir de recursos da Mineradora Vale, decorrentes da indenização pela tragédia em Brumadinho. Entretanto, questões burocráticas têm adiado a retomada.





“Merreca, dinheiro de pinga”, disparou ao mencionar a necessidade de se debater como mantê-los.



“Acabar hospital é coisa quase infantil perto de manter um hospital de quase 400 leitos como é este”, afirmou se referindo ao Complexo de Saúde São João de Deus.



Ele citou duas possibilidades para custeio: transforma-lo em unidade escola e Parceria Público Privada (PPP). O CSSJD assumir a gestão foi uma das pautas apresentadas pela diretoria.

Contudo, Kalil frisou que o assunto é para Brasília. “Conversa de cachorro grande”, declarou.



“Quem vai resolver isso eu falo para vocês: governador que cuida da saúde e o presidente Lula sentado na cadeira”, enfatizou.



Após se reunir com diretores do CSSJD, Kalil seguiu para o Centro da cidade para participar de encontro com lideranças políticas acompanhado de André Quintão – vice na chapa e do pré-candidato à reeleição ao Senado, Alexandre Silveira (PSD).



*Amanda Quintiliano especial para o EM