Zema alfineta Kalil: 'somos um partido de propostas'

Romeu Zema (Novo) aproveita lançamento de chapa presidencial para cutucar Alexandre Kalil (PSD) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Durante o pré-lançamento da "chapa pura" do partido Novo para a corrida presidencial, com Felipe d'Ávila (SP) e o deputado federal Tiago Mitraud (MG), em Belo Horizonte, o pré-candidato à reeleição em de Minas Gerais, Romeu Zema, aproveitou para alfinetar o adversário Alexandre Kalil (PSD)."Nós somos um partido de propostas, não um partido de ficar ofendendo. Ficar mandando pedra é a coisa mais fácil do mundo", afirmou Zema nesta segunda-feira (11/7).

Zema e Kalil vêm trocando ataques pessoais desde março. O pré-candidato pesedetista chamou o atual governador de "débil mental" em uma entrevista ao "Flow Podcast".

Em contrapartida, Zema disse que o ex-prefeito de BH é "um zero à esquerda" e que precisou do pai, Elias Kalil, falecido em 1992, e do Atlético para se promover.



"Nós acreditamos em um Estado servidor, não em um Estado senhor", apontou Zema, que disse que as pessoas não devem ficar dependentes da cesta básica e de auxílio emergiencial.

O Brasil voltou a figurar no mapa da fome das Organizações das Nações Unidas (ONU), neste ano, porque o percentual da população que não sabe quando fará a próxima refeição voltou a ficar acima da média mundial.

'O melhor candidato seria um que não seja do Novo'

Ao ser indagado se já havia definido quem seria seu vice-candidato a governador de Minas Gerais, "o melhor candidato seria um que não seja do Novo", afirmou o atual líder do Executivo estadual.

Afirmando que a medida serve para mostrar que o partido está aberto a trabalhar em conjunto.

E lembrou que a composição da chapa "será definida nos próximos 10 ou 15 dias".

