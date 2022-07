Randolfe: 'Não há polarização quando um lado proclama meter bala'

Senador Randolfe Rodrigues em evento de pré-campanha do pré-candidato à Presidência da República, nessa terça-feira (12/7), em Brasília (foto: Reprodução/YouTube) O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), voltou a criticar os discursos do presidente Jair Bolsonaro (PL) que incitam o ódio. Durante evento de pré-campanha do pré-candidato à Presidência da República Lula (PT), em Brasília, nessa terça-feira (12/7), Randolfe declarou que não há polarização quando um lado incita o ódio e a violência.





Durante o discurso, o parlamentar também declarou que Bolsonaro vem questionando o processo eleitoral com receio do povo brasileiro “chutar a bunda” do presidente. “Agora esse fascistinha de merda vem dizer, vem questionar, depois de trinta anos as urnas eletrônicas. Ele tá na verdade questionando é o voto do povo brasileiro, que vai dar um chute na bunda dele, botando ele para fora do Palácio do Planalto direto para prisão, para responder pelos crimes que cometeu”, declarou o senador.

O parlamentar também criticou a conduta do presidente na pandemia e a negação da vacina e da ciência. "Não há polarização quando um lado defende a vida, defende a vacina, enquanto o outro levou mais de 600 mil compatriotas nossos para a morte", destacou.





"Não há polarização quando um lado em suas livezinhas sem vergonha de quinta-feira fica lá proclamando que tem meter bala em adversário e fazendo ameaças enquanto nosso lado propagandeia a democracia", completou.

Durante o discurso, Randolfe também declarou que polarização política trata-se de democracia, quando os partidos respeitam a oposição. "Polarização ocorreu em 2006 quando Alckmin disputou contra o presidente Lula. Os dois disputaram, um saiu vitorioso e eu lembro a declaração daquele dia do governador Alckmin: "na democracia um ganha para governar o outro perde para fazer a oposição", destacou o senador.