Presidente do PT Gleisi Hoffmann: 'Não vamos nos dobrar ao ódio'

Gleisi Hoffmann, Presidente do PT (foto: Reprodução/YouTube)

Em meio a atos de violência contra o Partido dos Trabalhadores (PT), a Presidente do PT Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido não irá se "dobrar ao ódio''.Recentemente, dois atos públicos promovidos pelo partido foram atacados com fezes atirados contra participantes. No último sábado (09/7), um guarda municipal, que era tesoureiro do PT, foi morto por um bolsonarista a tiros quando comemorava o aniversário.A declaração foi dada durante o evento de pré-campanha à Presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, nessa terça-feira (12/7).