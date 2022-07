Bolsonaro sobre anestesista preso por estupro: 'Vagabundo que se exploda'

Presidente Jair Bolsonaro diz que direitos humanos são para a vítima (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

- É extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador que abusou de uma paciente grávida anestesiada no RJ apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda! %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 11, 2022

Violência obstétrica

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais para comentar o caso do médico anestesista que estuprou uma paciente grávida em um hospital em São João de Meriti no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (11/7).Bolsonaro afirmou que espera que o anestesista apodreça na cadeia e voltou a afirmar que "direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda".O anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante após enfermeiras filmarem abusos sexuais cometidos por ele em mulheres sedadas. Nas imagens que duram 10 minutos, Giovanni tira o pênis da calça e o coloca na boca da paciente que passava por uma cesárea. Quando termina, limpa a boca da mulher O estupro cometido pelo anestesista se enquadra como violência obstétrica, que é quando a mulher é desrespeitada, sem controle de sua autonomia, corpo ou ao processo reprodutivo, não podendo se manifestar de forma verbal, física, ou neste caso, sexual, com procedimentos desnecessários ou até mesmo proibidos.