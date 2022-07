Anestesista preso por estupro ganha 11 mil seguidores nas redes sociais

O perfil do médico Giovanni Quintella Bezerra ganhou milhares de seguidores em poucas horas (foto: Redes Sociais/reprodução)

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra ganhou milhares de seguidores nas redes sociais após ser preso em flagrante nesta segunda-feira (11/7) pelo crime de estupro de uma gestante durante uma cesariana. Antes da prisão, o seu perifl no Instagram tinha 365 seguidores, logo após a divulgação do caso, chegou à marca de 11 mil em poucas horas.

Além do crescimento do perfil oficial, pessoas têm criado perfis fakes na tentativa de viralizar em cima do caso.

Nas redes sociais, usuários manifestam sua indignação sobre a escalada de "sucesso" do suspeito de estupro.

Gente, tô assim, tipo" sei nem o que pensar , imagina falar..." Nós mulheres não podemos nem parir em paz. Corremos riscos a todo instante e somos massacradas constantemente, e o miserável do " médico" ganha seguidores. Jesus já pode voltar %u2014 Cleo andrade (@Cleoand88010532) July 11, 2022

No Brasil um médico estupra e ganha mais 9 mil seguidores na rede vizinha. Não tenho palavras para expressar o nojo que tô sentindo!!!! %u2014 Cayque1494 (@cayque1494) July 11, 2022

O caso

O médico anestesista foi preso hoje (11), inicialmente sob acusação de estupro, após abusar sexualmente de gestantes durante o parto. Após aplicar a anestesia na vítima, ele - tampado por um lençol durante o procedimento da cesariana - colocava seu pênis na boca das gestantes e logo após limpava, na tentativa de acabar com os vestígios do crime.

O caso veio a público após enfermeiras do Hospital da Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, desconfiadas do comportamento do médico, gravarem um vídeo de pouco mais de 10 minutos, mostrando a violência praticada pelo anestesista contra uma mulher que passava por uma cesárea.





*Estagiária sob supervisão