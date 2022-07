'Vocês vão ouvir falar de mim', disse anestesista que estuprou grávida

Giovanni incentiva e orienta: 'Sempre de cabeça erguida e sorriso. Porque faço o que eu gosto. E hoje estou aqui, colhendo os frutos' (foto: Redes Sociais/Divulgação)

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11/7), após enfermeiras do hospital onde trabalhava flagrá-lo estuprando uma paciente que passava por uma cesariana. O caso foi registrado no Hospital da Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Em postagens no Instagram, o médico mostrava sua rotina na medicina com posts motivacionais, com seus avanços profissionais e mensagens positivas. Em uma delas, ele escreve: “Vocês ainda vão ouvir falar de mim”.

Na primeira postagem do perfil, Giovanni conta que desde pequeno sempre sonhou em ser médico, e que a página serviria para “mostrar algumas experiências na vida e o dia a dia do médico anestesista e desmistificar que anestesia é ruim ou assustadora e mostrar o papel importante dentro da equipe cirúrgica”.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), o médico sedava as mulheres em excesso, e, durante o procedimento, colocava seu pênis na boca da paciente. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro disse, em nota, que repudia veementemente a atitude do médico, e que vai colaborar com a investigação.

No vídeo resgatado pela PCRJ, a violência dura 10 minutos. A paciente está deitada na maca, já inconsciente pela anestesia. Com toda a equipe obstétrica presente, do lado esquerdo do lençol, a equipe opera a gestante. Do outro lado, Giovanni tira o pênis da calça e o coloca na boca da paciente. Quando termina, limpa a boca da gestante tentando apagar indícios do crime.

Em fotos do anestesistas nas redes sociais, pessoas revoltadas com o caso comentam que estão enojadas e pedem justiça. Uma delas escreveu: “deve ter abusado até dos bebês”.

Em outra postagem, o suspeito de estupro escreve que “conhecimento nunca é demais, sabedoria é afrodisíaco”, enquanto participava de um treinamento avançado de vida em anestesia, certificado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA).

Com a finalidade de incentivar os seguidores que pretendem seguir na mesma área da anestesia, Giovanni incentiva e orienta : “Sempre de cabeça erguida e sorriso. Pq faço o que eu gosto. E hoje estou aqui, colhendo os frutos”.

Violência obstétrica

O estupro cometido pelo anestesista se enquadra como violência obstétrica, que é quando a mulher é desrespeitada, sem controle de sua autonomia, corpo ou ao processo reprodutivo, podendo se manifestar de forma verbal, física, ou neste caso, sexual, com procedimentos desnecessários ou até mesmo proibidos.