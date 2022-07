Marcha para Jesus é retomada em 2022 e reúne milhares de fiéis em São Paulo

No local de chegada, foi montado um palco que recebe ao longo do dia nomes da música gospel nacional. Segundo a organização do evento, na edição deste ano, mais de nove mil caravanas de diversas partes do país levaram público a São Paulo para participar da marcha; o número é o maior registrado na história do evento.Leia também: Bolsonaro participará de Marcha para Jesus em Uberlândia.