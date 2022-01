Bolsonaro diz que líderes comunistas são gordos: 'Olha a Coreia, Venezuela'

O comentário foi feito no "cercadinho" do Palácio do Planalto (foto: Reprodução/YouTube)

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criou polêmica ao tecer comentários de teor gordofóbico durante uma conversa com apoiadores. Nesta terça (11/1), ele insinuou que todos os chefes comunistas são gordos. O comentário foi feito no "cercadinho" do Palácio do Planalto.