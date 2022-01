Ciro Gomes volta a desafiar Moro: 'Vai ficar feio você fugir'

Ciro chamou Moro para debate (foto: Sergio Lima/AFP)

Pré-candidato do PDT à disputa da presidência da República, Ciro Gomes provocou o ex-ministro Sergio Moro nesta terça-feira (11/1) nas redes sociais. Ele pediu que seja marcado um debate entre eles, ainda nesta semana, para falarem sobre ideias de governo.

A provocação ocorreu depois que Moro concedeu entrevista ao jornalista Mário Kertész e disse que era mais preparado que qualquer candidato que enfrentasse num debate político."Moro, agora não tem mais desculpa. Mário Kertész se prontificou a realizar o debate entre nós dois no dia e na hora que você quiser", disse Ciro."E agora? Vai ficar feio você fugir depois de garantir que aceita debater com qualquer um", completou.Ciro foi além e disse que Moro falhou no combate à corrupção. "O debate será um bom momento para eu lhe mostrar por que o Plano Real e a Lava Jato fracassaram. Topa? Por favor, não tente falar sobre o que você não sabe (economia), nem sobre o que você fracassou (corrupção)", escreveu.