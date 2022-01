Chuvas: ministros da Cidadania e Meio Ambiente sobrevoam cidades de Minas

Vertedouro da Usina do Carioca, em Pará de Minas: chuvas provocaram avarias na barragem, em risco de rompimento. Santanense afirma que engenheiros e técnicos estão trabalhando no conserto (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Os ministros da Cidadania, João Roma, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite, sobrevoaram, nesta terça-feira (11/1), as cidades mineiras de Pará de Minas e Nova Lima, afetadas pelos temporais dos últimos dias.

Em conversa com jornalistas antes do voo, João Roma e Joaquim Leite afirmaram que vieram dar “todo apoio” do governo federal a Minas Gerais.





“Estamos vivendo um fenômeno que vem gerando uma calamidade em todo o Brasil. Acompanhamos isso de perto no estado da Bahia, onde vimos cenas que tocaram o coração de todos. Agora, em Minas, as chuvas estão tomando maior intensidade. Uma calamidade como essa tem várias fases, mas estamos aqui trabalhando para dar todo o suporte”, disse Roma.





De acordo com o ministro da Cidadania, a verba liberada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que disponibiliza crédito extraordinário de R$ 700 milhões para suporte às regiões afetadas pelas fortes chuvas nos últimos dias também será destinada para Minas Gerais.

Daqui a pouco, por determinação do presidente @jairbolsonaro, eu e o ministro do @mmeioambiente, @joaquimleitemma, vamos visitar o Estado de Minas Gerais para avaliar os impactos causados pelas fortes chuvas que têm atingido o estado mineiro. %u2014 João Roma (@joaoromaneto) January 11, 2022





Os ministros confirmaram que depois de sobrevoar as áreas mais atingidas irão conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).





Minas Gerais passa neste momento por uma situação crítica devido às chuvas. Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as próprias casas e perderam tudo o que tinham.

Até o momento, 19 pessoas morreram no estado desde o início do período chuvoso, de 1º de outubro até agora. As dez vítimas da tragédia em Capitólio, no sábado (8), não entraram na lista, porque a Defesa Civil diz que aguarda investigação sobre a causa das mortes.