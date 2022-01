Jair Bolsonaro já não encanta mais os militares

Bolsonaro com os comandantes militares (foto: Ministério da Defesa/ reprodução)

"Militares reconhecem que há insatisfação no alto escalão" com o governo Bolsonaro. A informação é da jornalista Denise Rothenburg, publicada hoje no Correio Braziliense.



Segundo Rothenburg, 'em conversas reservadas', militares afirmam que "a carta de [Antônio] Barra Torres [presidente da Anvisa, cobrando de Bolsonaro provas contra acusação de corrupção] ajuda a equilibrar a imagem dos militares depois da subserviência com que agia Eduardo Pazuello no cargo de ministro da Saúde".



Leia aqui o post completo A insatisfação dos militares com o governo, porém, afirma Denise Rothenbur, "não chega ao ponto de migrar para o outro extremo do espectro político. Num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, muitos hoje insatisfeitos com o atual presidente da República ficam com Bolsonaro".

Ainda segundo o Blog da Denise , "Jair Bolsonaro abriu o ano com o pé esquerdo no meio militar. Nestes primeiros dias de 2022, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, e o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, que é da Marinha, mandaram, cada qual à sua maneira, um duro recado ao presidente Jair Bolsonaro."E explica: "Paulo Sérgio mandou os militares tomarem vacina e parar de espalhar notícias falsas sobre imunizantes. A carta do diretor da Anvisa, amplamente divulgada no fim de semana, foi a mais dura manifestação de um funcionário de Estado ao presidente da República: agora, ou Bolsonaro manda investigar Barra Torres e a Anvisa, ou se retrata por ter levantado suspeitas sobre o que estaria por trás da insistência por vacinas contra a covid. O presidente, entretanto, não fará nem uma coisa nem outra".