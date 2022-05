Bolsonaro na Marcha para Jesus: 'Só Deus me tira daquela cadeira'

Bolsonaro esteve presente na Marcha para Jesus realizada em Curitiba, no Paraná, neste sábado (21/5) (foto: José Dias/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que só Deus o tiraria do cargo durante um discurso repleto de citações religiosas, neste sábado (21/5), na Marcha para Jesus. O evento de evangélicos que voltou a ser realizado após dois anos suspenso devido à pandemia, em Curitiba, no Paraná.

Em cima de um carro de som, Bolsonaro falou ao público da 27ª edição da Marcha para Jesus de Curitiba, no Paraná. Durante o discurso, falou sobre algumas das suas principais bandeiras políticas, exaltando o evento e disparou em referência às eleições presidenciais de 2022.





"O Brasil é uma referência para o globo todo. É um país que tem vocação para o futuro sem se descuidar do presente. Nós, juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho e só Deus me tira daquela cadeira (da presidência da República)", disse.





Além de discursar, o presidente cumprimentou apoiadores presentes ao ato. "A nossa fé é inabalável", afirmou o presidente.





Visitas no Paraná



Bastante popular no Paraná, Bolsonaro jantou na noite de sexta-feira (20/5) com o governador do Estado, Ratinho Jr. (PSD). No evento, esteve acompanhado do deputado federal Ricardo Barros (Progressistas), e de lideranças religiosas como o pastor Silas Malafaia.