Ministro divulga vídeo de motorista derramando gasolina: 'Alegria do povo'

Vídeo: O Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, publicou um vídeo que mostra um motorista derramando gasolina, após a queda do preço do combustível. "Deixa derramar. Gasolina baixou, deixa derramar", gritava o apoiador do presidente Bolsonaro (PL) enquanto a bomba de combustível entornava a gasolina.





"Bom demais ver a alegria do brasileiro com a queda do preço da gasolina . Deixo meu abraço a esse brasileiro que não conheço mas que alegrou meu dia com sua alegria e bom humor!!! Boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus", escreveu o ministro em seu Twitter.

Nas redes sociais, a postura do ministro foi criticada. "Tá de sacanagem que você, ministro de estado, postou isso né? Aí vocês perdem em outubro e vão falar q foi fraude", escreveu um internauta.

"Isso não é alegria, é estupidez ilimitada que poderia ter acabado muito mal. Como ministro deveria repudiar e alertar do risco de e um ato irresponsável como esse e não propagá-lo", opinou outro internauta.

"É a sua cara fazer parte de um governo genocida e achar graça de espalhar produto inflamável em um posto de gasolina. Podiam ter riscado um fósforo", escreveu um usuário ao elevar o tom da crítica.

Risco ao derramar gasolina em posto

Além do desperdício, derramar gasolina em um posto de gasolina apresenta uma série de riscos. Os perigos são tanto para os funcionários do estabelecimento quanto para motoristas e meio ambiente.





Combustíveis em excesso no chão do posto podem causar incêndios e explosões. Vale lembrar que na composição desses materiais existem diversos produtos químicos inflamáveis e tóxicos. Uma faísca em contato com o combustível é capaz de provocar uma tragédia.





Outro risco é de pedestres escorregarem no piso molhado. Além disso, o vazamento de combustíveis pode contaminar o solo.

