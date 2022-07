Lula almoça com grupo de bilionários em São Paulo

Lula se reuniu com empresários nesta terça-feira (5/7) na sede da Federação das Indústrias (foto: Douglas Magno / AFP) O pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçou, nesta terça-feira (5/7), com executivos na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O encontro foi realizado das 12h30 às 15h30 e o petista pôde debater assuntos como a economia, educação, agronegócio, meio ambiente e comércio exterior.





Ele foi acompanhado do vice na chapa ao pleito, Geraldo Alckmin, do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad e do economista Aloizio Mercadante.





Os executivos presentes no encontro foram: Carlos Alberto Sicupira (3G Capital), João Moreira Salles (Itaú), Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco), Luiza Trajano (Magazine Luiza).

E ainda: Fábio Coelho (Google), Roberto Azevêdo (Pepsico e ex-diretor-geral da OMC), Dan Ioschpe (Iochpe-Maxion e presidente do conselho do IEDI), Jacyr Costa Filho (presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp) e Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).





Todos eles foram convidados pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva.

Ele assumiu o comando em janeiro e, desde então, tem sido aguardado um posicionamento mais próximo de Lula, já que ele é filho de José Alencar, que foi vice-presidente nos dois mandatos do petista, entre 2003 e 2010.





Vale ressaltar que a Fiesp representa 130 sindicatos patronais da indústria.

Lembrando que, sob o comando de Paulo Skaf, apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.





Este foi um encontro à parte das reuniões que a entidade fará com os candidatos à presidência.

A reunião oficial com Lula está marcada para 9 de agosto.

Antes dele, já estão marcados também Ciro Gomes (PDT), em 21 de julho, e Simone Tebet (MDB), em 1° de agosto.