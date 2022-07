Nando Reis grita 'Fora Bolsonaro' enquanto faz 'L' de Lula durante show

Nando Reis foi assunto nas redes sociais após pedir a saída do presidente Jair Bolsonaro (PL) do governo (foto: Bruno Menezes/Veja.com)

O cantor e compositor Nando Reis foi assunto nas redes sociais após pedir a saída do presidente Jair Bolsonaro (PL) do governo. A manifestação ocorreu durante um show no Festival Turá, realizado no último domingo (03/07) no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Durante o trecho da música “Do seu lado”, Nando Reis gritava “Fora Bolsonaro” enquanto fazia a letra “L” de Lula com as mãos. Em outra oportunidade, dessa vez por meio da canção “N”, o compositor desejou que o governo acabasse.

“Espero que o tempo passe e que essa m* de governo acabe”, disse em uma parte da música, enquanto era ovacionado por parte do público.

O assunto gerou reações nas redes sociais. Eleitores contrários ao governo elogiaram o artista, enquanto bolsonaristas demonstravam insatisfação.