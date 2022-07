Lula em Salvador: 'Não toleraremos qualquer espécie de ameaça'

Lula esteve ao lado do seu vice Geraldo Alckmin (PSB), do governador Rui Costa (PT) e do pré-candidato ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) (foto: Ricardo Stuckert)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste sábado (2/7) das comemorações do feriado estadual do dia da "Independência da Bahia", em Salvador. O petista cobrou compromisso do exército com a democracia, defendeu as estatais e ressaltou a importância da Amazônia, com menção a Bruno Pereira e Dom Phillips.

"É necessário superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular", declarou.



Acesse: https://em.com.br / https://uai.com.br



Durante o ato simbólico na cidade, o presidente falou sobre os preços dos combustíveis e cobrou a redução do ICMS, um imposto estadual. Bolsonaro ainda fez provocações aos adversários.



A tradição política do estado reuniu os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Lula esteve no "Grande Ato da Independência" ao lado do seu vice Geraldo Alckmin (PSB), do governador Rui Costa (PT) e do pré-candidato do partido ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues.

"A independência do Brasil é resultado de uma luta que começou antes do 7 de setembro. Talvez em nenhum outro estado do Brasil a população tenha sido tão protagonista dessa história quanto na Bahia", disse.



"É contra esse desgoverno – e todo o mal que ele causa ao país e ao povo brasileiro – que nós precisamos fazer a nossa nova independência. E eu tenho certeza de que ela virá, a partir das eleições de 2 de outubro", declarou.



"Lutar por uma nova independência é defender a Petrobras, a Eletrobrás e os Correios, empresas que foram construídas com o suor do povo brasileiro e são peças-chave para a nossa soberania", afirmou.