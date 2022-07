Ciro e Tebet cruzam agendas em Salvador: 'Adversário não é inimigo'

Pré-candidatos Simone Tebet e Ciro Gomes se encontram em campanha em Salvador neste sábado (2/7) (foto: Patrícia Cruz/Divulgação) Pré-candidatos à presidência nas eleições deste ano, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se encontraram na manhã deste sábado (2/7). Ambos com agenda em Salvador no dia da "Independência da Bahia", os políticos registraram o momento e compartilharam nas redes sociais defendendo uma disputa amigável e o fortalecimento da democracia.





Já neste sábado, os dois cruzaram os caminhos no Centro Histórico de Salvador. “Como se fosse um encontro casual no carnaval baiano, abracei @simonetebetbr e @freire_roberto centro histórico de Salvador. O 2 de Julho é um banho de democracia! Uma maravilhosa folia política que só pode ocorrer mesmo na Bahia”, escreveu o ex-governador do Ceará.





Como se fosse um encontro casual no carnaval baiano, abracei @simonetebetbr e @freire_roberto centro histórico de Salvador. O 2 de Julho é um banho de democracia! Uma maravilhosa folia política que só pode ocorrer mesmo na Bahia. pic.twitter.com/oqMHj5x7bE %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 2, 2022







Tebet também compartilhou o momento em suas redes sociais e ressaltou que “adversário não é inimigo”. “Democracia e civilidade. O Brasil precisa de tolerância e respeito”, afirmou.





Bahia é terra de todos. Democracia e civilidade. Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de tolerância e respeito. @cirogomes pic.twitter.com/qOZxFACpW3 %u2014 Simone Tebet (@simonetebetbr) July 2, 2022



Dificuldades

Maior colégio eleitoral do Nordeste, com 10,5 milhões de eleitores, a Bahia tem características que a diferenciam de outras unidades da Federação quando o assunto é eleição. Os pré-candidatos ao governo local apoiados pelos presidenciáveis que polarizam a disputa nacional não vão bem nas pesquisas, lideradas por ACM Neto.





Ciro, porém, tem esperança de aproximar o PDT da candidatura do ex-prefeito. Há duas semanas, disse que "a nossa intenção é apoiar ACM Neto, achamos que é melhor para a Bahia".





Tebet também enfrenta dificuldades para montar palanques no estado. O MDB é da base do atual governador, o petista Rui Costa, e é aliado do PT na disputa estadual. Apesar de o diretório baiano dar apoio formal à senadora, uma ala subirá no palanque de Lula.