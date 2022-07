Carlos Bolsonaro resgata tuíte antigo de Ciro e debocha: 'Valeu Cirão'

O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, resgatou o trecho de uma declaração antiga de Ciro Gomes no Twitter para debochar (foto: AFP / Sergio LIMA / Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), resgatou um tuíte antigo do pré-candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT), nesta sexta-feira (1°/7).

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) "agradeceu" o elogio de Ciro ao general Walter de Souza Braga Netto (PL), que será vice na chapa que concorre à reeleição neste ano.

No trecho destacado pelo vereador Carlos Bolsonaro no Twitter, Ciro elogia o militar pela operação.

“O general a quem se atribuiu a penosa tarefa, Walter Braga Neto, é o que há de melhor em nossas forças armadas. Sério, competente e com elevado espírito público, deve ter o apoio de todos nós”, escreveu.

Valeu Cirão! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 2, 2022

Logo depois, completando o texto original, o pré-candidato ainda ressaltou: “Deve saber, com clareza, que sem os meios corretos, sem inovações institucionais profundas, sem uma convergência com o Ministério Público e um poder judiciário muito diferente do que temos, por média, sua tarefa corre muitos riscos”. Confira a declaração completa:

Declaração Ciro Gomes no Facebook, em 16 de fevereiro de 2018, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro (foto: Reprodução)

No entanto, Carlos Bolsonaro resgatou uma parte da declaração agora que o general será vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro

O militar ocupava o cargo de Assessor Especial do Gabinete Pessoal de Bolsonaro, mas deixou o Governo Federal nesta sexta-feira (1/7).





"É uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que, caso eu seja reeleito, vai me ajudar nos próximos anos. Agradeço a ele por ter aceitado essa missão", afirmou Bolsonaro ao programa “4x4”, no Youtube.