Carlos Bolsonaro dispara sobre campanha do pai na TV: 'Dane-se'

O vereador Carlos Bolsonaro criticou a primeira inserção do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), na propaganda partidária do Partido Liberal (foto: Renan Olaz/CMRJ)

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) criticou a primeira inserção do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), na propaganda partidária do Partido Liberal, que foi ao ar nesta quinta-feira (2/6). Nas redes sociais, o filho 02 do presidente reclamou: "Dane-se".