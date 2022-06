Na primeira inserção partidária na TV, Bolsonaro foca em público jovem

O vídeo foi publicado por deputados bolsonaristas.





Na peça partidária, Bolsonaro diz que “a família é a base da sociedade”, voltando a uma das bandeiras de sua gestão da “família tradicional brasileira”.



Confira

Imaginem o surto da oposição ao PR @JairBolsonaro assistindo a esta inserção partidária do @plnacional_, ouvindo-o falar, em rede nacional, dos valores que eles trabalharam tanto para destruir ao longo de décadas.



Vai ser lindo!



Vai ter D'us, Pátria e FAMÍLIA em rede nacional!! pic.twitter.com/NsLnQEw5pu %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 2, 2022





No fim do vídeo, o presidente fala um novo slogan “sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, seremos uma grande nação”.





O Partido Liberal tem direito a 40 inserções, que serão exibidas até o dia 11 de junho.