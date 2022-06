'Ninguém segura esse novo Brasil' é novo slogan de Bolsonaro com o PL

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan Santos/PR)









As inserções serão transmitidas em rede nacional de 19h30 às 22h30 e terão duração de 30 segundos, ficando disponíveis até o próximo dia 11. No vídeo, o presidente repete para cada uma das 27 unidades federativas a frase: “Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil”.





O presidente aparece em recortes de vídeos com a população e fala sobre o Auxílio Brasil em imagens que mostram a gestão bolsonarista.