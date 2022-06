Janones contrata marqueteiro de Boric para tocar campanha presidencial

A escolha por Yeonathan Abelson foi revelada por Janones hoje, durante participação no "EM Entrevista", podcast do Estado de Minas e do Portal Uai (foto: Reprodução/Facebook/Arquivo)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) tem acordo com o marqueteiro argentino Yeonathan Abelson para tocar sua pré-campanha à Presidência da República. O estrategista ganhou destaque pelo trabalho desenvolvido na coordenação da vitoriosa jornada de Gabriel Boric na eleição presidencial do Chile.





Apresentação: Benny Cohen

Repórteres: Guilherme Peixoto e Berta



Leia mais no uai.com.br/ em.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - @estadodeminas

Twitter - @portalUai / @em_com" />

O deputado federal André Janones (Avante-MG) tem acordo com o marqueteiro argentino Yeonathan Abelson para tocar sua pré-campanha à Presidência da República. O estrategista ganhou destaque pelo trabalho desenvolvido na coordenação da vitoriosa jornada de Gabriel Boric na eleição presidencial do Chile.





Estado de Minas e do Portal Uai. O marqueteiro deve chegar ao Brasil no início da semana que vem para acertar os detalhes do contrato. Depois, será apresentado à imprensa.



Leia também: Janones sobre verba para show em Ituiutaba: 'Pobre é gente; quer diversão' A escolha por Abelson foi revelada por Janones nesta quinta-feira, durante participação no "EM Entrevista", podcast do. O marqueteiro deve chegar ao Brasil no início da semana que vem para acertar os detalhes do contrato. Depois, será apresentado à imprensa.





"A gente acredita em um case muito parecido com o presidente do Chile. É uma pessoa jovem, que representava muito a esperança de mudança. A gente não tinha condições de disputar de igual para igual com os grandes nomes do mercado brasileiro. Fomos tentar buscar uma saída fora da caixinha", disse o deputado.







Janones se notabilizou por ser um viral nas redes sociais - sobretudo na defesa do auxílio emergencial instituído por causa da pandemia de COVID-19. Ele acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e outros 131 mil no Twitter, além de 7,9 milhões de curtidas no Facebook.











"Sempre fui muito espontâneo. Qualquer marqueteiro ou pessoa que venha à nossa equipe, chega para somar, mas tudo sempre será, em última instância, submetido a mim. Minha comunicação é feita com base na naturalidade, na originalidade e, na verdade", afirmou.