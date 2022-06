TCU revela que despesas sigilosas de Bolsonaro ultrapassam R$ 20 milhões

Presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou mais de R$ 20 milhões de janeiro de 2019 a março de 2021 (foto: Reprodução/Agência Brasil)



Com um discurso de homem simples e de poucos luxos, até então alguns gastos nos cartões corporativos do presidente Jair Bolsonaro (PL) não eram de conhecimento público. Contudo, um documento do Tribunal de Contas da União (TCU) revelou que, entre o período janeiro de 2019 e março do ano passado, as despesas secretas mais significativas do presidente somam mais de R$ 20 milhões.









O relatório foi divulgado para a revista Veja e não especifica quais alimentos ou hospedagens de Bolsonaro foram pagas com o cartão corporativo da presidência. Contudo, em comparação com os dois últimos anos de mandato do ex-presidente Michel Temer (MDB), alguns valores quase duplicam. Em 2017, Temer gastou cerca de R$ 1.3 milhão em hospedagens; em 2018, o gasto foi de aproximadamente R$ 1.9 milhão.





Já o presidente Bolsonaro, em 2019, gastou quase R$ 3 milhões apenas em hospedagens. Se comparado ao ano de 2020, o valor fica ainda mais discrepante, Bolsonaro teve R$ 3.840.076,91 apenas com despesas de hospedagens.





Veja tabela de despesas sigilosas do presidente Jair Bolsonaro