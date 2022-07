Bolsonaro é o pré-candidato mais rejeitado em Minas Gerais

Pesquisa mostrou que Lula lidera as intenções de voto no Estado, com 48%, ante 28% de Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

A pesquisa Datafolha em Minas Gerais, divulgada nessa sexta-feira (1º/7), mostra que 55% dos mineiros não votariam no presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano.

O índice é o mesmo registrado no levantamento nacional, confirmando a tendência histórica de que os votos no estado refletem o cenário nacional. Desde as primeiras eleições diretas após a ditadura militar, em 1989, quem venceu em Minas foi eleito presidente da República.

Já a rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 36% no Estado e de 35% no Brasil. Na sequência, aparece Ciro Gomes (PDT), com 28% e 24%, respectivamente.

Em seguida, Santos Cruz (Podemos) tem 14%, Luciano Bivar (União Brasil) 12%, Simone Tebet (MDB) 12%, Vera Lúcia (PSTU) 12%, Janones (Avante) 12%, Sofia Manzano (PCB) 11%, Felipe d’Avila (Novo) 11%, José MariaEymael (DC) tem 10%, Pablo Marçal (Pros) 10% e Leonardo Péricles (UP) 9%.

Lula tem 20 pontos a mais do que Bolsonaro em Minas

A pesquisa também mostrou que Lula lidera as intenções de voto em Minas Gerais, com 48%, e em São Paulo, com 43%. Bolsonaro vem em seguida nos dois estados, com 28% e 30%, respectivamente. Já Ciro, aparece em terceiro, com 8% em Minas e 8% em São Paulo.

Pesquisa

Os dados são do Datafolha, que entrevistou 1.806 eleitores de terça (28/6) a quinta-feira (30/6). Com uma margem de erro de dois pontos percentuais, a pesquisa, contratada pela Folha, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02523/2022.