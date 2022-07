Lucélia Santos enfurece bolsonaristas com boliche de Bolsonaro: 'ódio'

Atriz Lucélia Santos vira alvo de bolsonaristas após criticar Bolsonaro, Paulo Guedes e Ricardo Salles (foto: Reprodução/Twitter) A atriz Lucélia Santos publicou um vídeo nas redes sociais, nessa quinta-feira (30/6), que enfureceu os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nas imagens, ela aparece jogando boliche, mas o alvo são os rostos do chefe do Executivo e seus ministros. Em contrapartida, ela virou alvo de bolsonaristas.





Conforme ela compartilhou nas redes sociais, o evento “uniu política, educação e cultura”.

“Conversei com estudantes sobre Chico Mendes e sua luta pela floresta e abracei os amigos da Aldeia Maracanã”, escreveu.





Porém, uma brincadeira chamou atenção de bolsonaristas.

Em um vídeo, ela acerta os pinos do boliche com imagens de Bolsonaro, o ministros da Economia, Paulo Guedes, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

“Fora Bolsonaro. Fora Paulo Guedes. Ricardo Salles já caiu fora, mas deixou os bois passando. Seus merdas!”, diz Lucélia.





Em seguida, na legenda, ela ainda debochou: “Derrubando Bolsonaro, Paulo Guedes e Ricardo Salles numa cajadada só!”.













Logo depois, vários bolsonaristas compartilharam o vídeo nas redes sociais criticando a atitude da atriz, como Mário Frias, ex-secretário especial da Cultura no governo Bolsonaro.

“Deprimente essa imagem! Lucélia Santos, ex global, se prestando a esse papel ridículo. Muito me admira falar em perseguição e militar 24h nas redes sociais contra o atual governo. É muita hipocrisia e mau caratismo”, escreveu.





Deprimente essa imagem! Lucelia Santos, ex global se prestando a esse papel ridículo.



Recentemente Lucelia disse em uma entrevista que sempre foi perseguida por ser de esquerda. O mais engraçado é que ela saiu de Portugal onde estava vivendo, retornou ao Brasil na pandemia e pic.twitter.com/w8yzUYp0BH %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) July 1, 2022





Confira mais reações de bolsonaristas ao vídeo da atriz:





Lucélia Santos, saiu da catacumba! Foi juntar-se às outras velhotas deploráveis e decadentes do PT.



Que triste fim! pic.twitter.com/BfCnJcUZgc %u2014 Renan (@zibauti) July 1, 2022

Bizarro. Falam em discurso de ódio quando confrontados com a verdade, mas atuam odiosamente todos os dias...



Quando contradigo alguém não é por que odeio, mas a atitude da Lucélia Santos é ódio puro, assim como chutar uma cabeça (de silicone), uma cruz ou queimar uma Biblia. https://t.co/z33ekViSps %u2014 Neumoel Stina Junior %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9%u271D%uFE0F%uD83D%uDD4E%u2696%uD83D%uDC68%u200D%uD83D%uDC69%u200D%uD83D%uDC67%u200D%uD83D%uDC66%uD83D%uDC15 (@NeoStina) July 1, 2022

Envelheceu mal, Lucelia Santos, e continua escrava de ideologia reducionista. https://t.co/SYntK1WSbp %u2014 FatahaReserva (@FatahaReserva) July 1, 2022

Lucelia Santos já nasceu assim ou foi muita maconha que fumou junto a turma do PT ? Ridícula é pouco? %u2014 JoãoBatistaNatal (@JBNatalSPFC) July 2, 2022