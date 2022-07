Vídeo: Adele grita 'Fora Bolsonaro', em Londres; assista

Adele diz 'Fora Bolsonaro' durante show em Londres, nesta sexta-feira (1°/7) (foto: Reprodução/Twitter/Instagram) A cantora Adele surpreendeu o público em seu show no British Summer Time, em Londres, nesta sexta-feira (1°/7), ao se manifestar contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL). Conforme um vídeo que viralizou, no meio do show, enquanto conversava com o público, ela diz: “Fora Bolsonaro”. Os fãs brasileiros da cantora reagiram ao momento nas redes sociais.









a adele mandando um fora bolsonaro era tudo o que eu precisava ver hoje pic.twitter.com/gV6lI7wuVl %u2014 Acervo Memes (@acervommes) July 1, 2022







Em um outro ângulo, mais próximo da cantora, foi possível observar que ela direciona o microfone para as pessoas próximas do palco para que o fã pudesse falar. Confira:





Adele metendo um "fora Bolsonaro" me demais 10 anos de vida pic.twitter.com/ecoaCb74aD %u2014 %uD835%uDC9C%u2022%u210B%u212F%uD835%uDCC1%u212F%uD835%uDCC3%uD835%uDCB6 %u2022/%uD83C%uDF3B%u2022%uD83E%uDE90 (@Ah_daydreamer) July 1, 2022







Desse modo, Adele se une à lista de artistas internacionais que já protestaram contra Bolsonaro. Veja quem são:

Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio já se manifestou diversas vezes contra o presidente Jair Bolsonaro (foto: AFP) O ator já se manifestou contra o presidente brasileiro em diversas ocasiões, mas o principal motivo gira em torno da Amazônia. Em 2019, Bolsonaro acusou Leonardo DiCaprio de financiar queimadas na floresta, sem apresentar provas. Logo depois, a estrela de Hollywood rebateu o comentário e criticou o chefe do Executivo brasileiro. "O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para inibir as queimadas, mas duvidou publicamente delas no passado, culpando oponentes e comunidades indígenas", ressaltou. Desde então, DiCaprio tem levantado o assunto nas redes sociais. Recentemente, o ator chegou a conversar com Anitta sobre o caso e pediu para que os jovens brasileiros fizessem o título de eleitor para salvarem a Amazônia. Mark Ruffalo Mark Ruffalo, intérprete de Hulk, também já criticou Bolsonaro (foto: AFP)

Outro ator a comentar sobre Bolsonaro foi o intérprete de Hulk, Mark Ruffalo. Assim como o colega, ele compartilhou um vídeo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. “De que lado você está, da Amazônia ou de Bolsonaro? Quanto mais esperarmos, mais a Amazônia será destruída e os efeitos serão irreversíveis ao nosso clima", escreveu.

Dua Lipa

Em 2018, Dua Lipa participou do movimento #EleNão, contra Bolsonaro (foto: AFP)



Além disso, a cantora Dua Lipa também chegou a se pronunciar contra Bolsonaro, antes mesmo dele assumir a presidência. Em 2018, ela apoiou o movimento "#EleNão" e logo depois ressaltou que se importa com o que acontece no país.

"Alguns fãs brasileiros e outras pessoas ficaram incomodadas com o fato de eu estar usando minha voz para falar sobre a política do país, alguns deles disseram: ‘você nem é do Brasil, por que está falando sobre isso?’. Mas eu me importo com meus fãs e com tudo o que está acontecendo ao redor do mundo”, disse, em entrevista à Billboard.





Madonna

Em 2018, Madonna também participou do movimento #EleNão (foto: Reprodução/Instagram)



A diva pop Madonna também participou do movimento "#EleNão" e publicou uma imagem nas redes sociais com a boca tampada por um adesivo escrito "Freedom (liberdade)" e as tags #endfacism e #elenão.