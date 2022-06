Kalil diz que Zema promete e não cumpre: 'Não está preocupado com o povo'

Kalil alertou que o povo precisa ficar atento a quem promete e não cumpre (foto: Leandro Couri/Jair Amaral/EM/D.A Press) O pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), criticou, nesta quarta-feira (29/6), a atual gestão de Romeu Zema (Novo). De acordo com o ex-prefeito de Belo Horizonte, seu principal adversário nas eleições deste ano fez promessas vazias de revitalização das estradas do estado. Além disso, ele ainda acusou o gestor de jogar a conta para o bolso das pessoas.









Além disso, ele ainda ressaltou que as melhorias prometidas serão pagas pelo povo nos pedágios. "Os deputados do Norte de Minas estão na Assembleia Legislativa lutando contra o valor aplicado nos pedágios da BR-135. Só que é uma luta difícil, porque o governador não está preocupado com o povo. Agora, em junho, ele informou que as melhorias que acontecerão na rodovia serão pagas pelos motoristas, que terão mais pedágios", ressaltou.

Kalil também apontou que os eleitores precisam se atentar a estes detalhes: "O povo precisa prestar atenção nas promessas não realizadas. O mesmo acontece com o hospital de Bocaiúva, que precisa abrir leitos de CTI e UTI, e em Januária que teve leitos fechados. Eu e o ex-presidente Lula já mostramos que trabalhamos para melhorar a vida daqueles que sofrem ".





Cai a diferença de Kalil e Zema

Estado de Minas. Enquanto Zema lidera as intenções de voto com 45,7%, Kalil soma 28,4%. A diferença entre os dois principais pré-candidatos ao governo de Minas caiu para 17 pontos percentuais. É o que aponta pesquisa Instituto F5 Atualiza Dados , divulgada com exclusividade pelo. Enquanto Zema lidera as intenções de voto com 45,7%, Kalil soma 28,4%.

Na última pesquisa da F5, feita em fevereiro, Zema tinha 46,8%, ante 17,4% de Kalil. De lá para cá, o governador oscilou negativamente 1,1% em seu índice - percentual dentro da margem de erro de 2,5 pontos de ambos os levantamentos.

Já Alexandre Kalil, após sair da prefeitura de Belo Horizonte e receber o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cresceu 11 pontos, portanto, fora da margem de erro.