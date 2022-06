Ministro da Justiça diz que não falou de caso Milton Ribeiro com Bolsonaro

A declaração de Torres é para tentar esclarecer uma interceptação telefônica feita pela Polícia Federal, justamente no dia 9 de junho (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press) O ministro da Justiça, Anderson Torres, publicou em uma rede social, neste domingo (26/6), que não conversou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as investigações da Polícia Federal sobre o caso do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro durante uma viagem para os Estados Unidos no começo do mês.









Torres esteve na comitiva presidencial que voou para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o presidente da República participou da cúpula das Américas nos dias 9 e 10 de junho e teve um encontro bilateral com o presidente americano Joe Biden.

A declaração de Torres é para tentar esclarecer uma interceptação telefônica feita pela Polícia Federal, justamente no dia 9 de junho. Na ocasião, Milton Ribeiro (ex-ministro da Educação) contou a uma das filhas sobre uma conversa que Bolsonaro teria lhe dito estar com um pressentimento de que a PF poderia investigar o ex-ministro.









Milton Ribeiro foi preso no último dia 22, mas foi solto logo no dia seguinte. Diante do caso, o Ministério Público pediu autorização da Justiça para investigar se Bolsonaro interferiu nas investigações. O caso já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e está sob relatoria da ministra Cármen Lúcia.