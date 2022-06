Mauro Zacher sofreu mal súbito durante prova de natação (foto: Gabriel Ribeiro/CMPA/Divulgação)







O vereador de Porto Alegre Mauro Zacher (PDT) morreu aos 46 anos, na manhã deste domingo (26/06), em Fortaleza. A assessoria do político informou que ele sofreu um mal súbito quando participava de uma prova de natação.





O vereador fez toda a trajetória política pelo PDT. O candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) lamentou a morte: "com muita tristeza recebi a notícia de falecimento do meu amigo e companheiro Mauro Zaher. Vereador de Porto Alegre, combativo e muito atuante, teve um mal súbito enquanto participava de uma prova de natação em fortaleza", escreveu.

Ciro lembrou que esteve com ele no início do mês quando Zacher o concedeu o título de cidadão de Porto Alegre. "Lamento muito esta perda. Meus sentimentos a toda sua família nas pessoas de sua esposa Anete e seu irmão, meu amigo, Flávio Zacher", completou Ciro.

Perfil do vereador





Mauro Zacher era economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Na época de estudante presidiu o diretório estudantil. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2004, sendo reeleito em 2008, 2012, 2016 e 2020. Presidiu a Câmara Municipal de Porto Alegre em 2012. O político foi secretário da Juventude e secretário de Obras e Viação na capital gaúcha. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Nota de pesar da Câmara Municipal de Porto Alegre

É com tristeza e perplexidade que comunicamos o falecimento do vereador Mauro Zacher (PDT). Aos 46 anos, Zacher participava de uma prova de Natação Master, em Fortaleza, quando teve um mal súbito. Socorrido e levado à UPA Praia do Futuro, após todas as tentativas de reanimação o parlamentar de Porto Alegre, que estava no exercício do seu quinto mandato consecutivo, veio a óbito. Zacher deixa a esposa Anete, os filhos Léo e Martina, a mãe Sandra e os irmãos Flávio e Jésica.