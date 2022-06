Prisão de Milton Ribeiro repercute nas redes sociais; veja memes

Usuários lembraram defesa de Bolsonaro ao ex-ministro Milton Ribeiro: 'Boto minha cara no fogo' (foto: Evaristo SA/AFP)

A prisão de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação no governo de Jair Bolsonaro, repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (22/6). Ele é alvo de investigação da Polícia Federal sobre a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de verbas do Fundo Nacional da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Ex-ministro Milton Ribeiro foi Preso Pela Polícia Federal por Corrupção no MEC e ainda queimou a cara do Bolsonaro. GRANDE DIA %uD83D%uDC4D%uD83D%uDC4D%uD83D%uDC4D pic.twitter.com/TR8D1vpf1q %u2014 Rôdrii El Bigodon %u3030%uFE0F %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 (@rodrigosccp_) June 22, 2022

Bolsonaro chegou a afirmar que "botava a cara no fogo" por Ribeiro.

acho que queimou, hein! pq tá feia a coisa aí rs pic.twitter.com/Dyzrn9MOqG %u2014 Xande Marques (@xandemarques) June 17, 2022

Bolsonaro não botou cara no fogo por Milton Ribeiro porque o gás tá muito caro pic.twitter.com/UtG3GCMkPv %u2014 Sensacionalista (@sensacionalista) June 22, 2022

"BOTO MINHA CARA NO FOGO PELO MINISTRO MILTON RIBEIRO" - JAIR BOLSONARO, 24/03/22



JAIR BOLSONARO NA PRÓXIMA MOTOCIATA: pic.twitter.com/yhtlHWO54O %u2014 CORONEL SIQUEIRA %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC02%uD83D%uDC03%uD83D%uDC04 1%uFE0F%u20E37%uFE0F%u20E3 (@direitasiqueira) June 22, 2022

Acordei com a notícia que a justiça determinou a prisão do Milton Ribeiro por esquema no MEC. Grande dia.



CORRUPÇÃO NO MEC pic.twitter.com/m2YRcdC18j %u2014 artevillar (@artevillar1) June 22, 2022

%u2B05%uFE0F 24/Março: Boto minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro, diz Bolsonaro



%u27A1%uFE0F 22/Junho: %u201CVai botar a culpa em mim?%u201D, diz Bolsonaro sobre a prisão de Ribeiro



CORRUPÇÃO NO MEC pic.twitter.com/n0rg8wZk71 %u2014 Jeff Nascimento (@jnascim) June 22, 2022

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso preventivamente. %uD83D%uDD25%uD83D%uDD25%uD83D%uDD25%uD83E%uDD2D%uD83E%uDD2D%uD83E%uDD2D%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/2TSfOq6UmP %u2014 Harley Quinn %uD83D%uDE3A%u2764%uFE0F0%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E3 #VotoNulo (@AlerquinaHarley) June 22, 2022

Bolsonaristas questionam prisão

A operação “Acesso Pago” cita crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência . As apurações miram também os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura O nome de Milton Ribeiro e o termo “corrupção no MEC” ficaram entre os termos mais comentados nas redes sociais. Usuários contrários à gestão de Bolsonaro comemoraram a prisão e relembram o momento em que o presidente saiu em defesa do ex-ministro Veja alguns memes

Enquanto oposicionistas fizerem piada com a prisão de Ribeiro, os apoiadores do governo Bolsonaro questionaram o episódio.



Alguns citaram que a investigação da Polícia Federal é fruto de perseguição a evangélicos. Há também aqueles que afirmaram que o presidente não tem ligação com o caso.



Confira alguns tweets:





A prisão do Milton Ribeiro é totalmente absurda!



Não há indícios suficientes sequer para inquérito!



A perseguição a ele é uma ameaça aos EVANGÉLICOS, assim como fizeram com os sertanejos!



A ação é tão descabida quanto a do Daniel Silveira ou Allan dos Santos! pic.twitter.com/C09dSRH1wb %u2014 João 8:32 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@joao_jb22) June 22, 2022

O Milton é boa pessoa e honesto...

Só caiu nas armadilhas dos políticos corruptores de carteirinha, isso inclui os políticos evangélicos. Mas com certeza estão se aproveitando da oportunidade para manchar o governo federal. %u2014 Vagner Lopes%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@vgrlopes) June 22, 2022