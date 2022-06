CPI da Petrobras: veja o que pensam os políticos sobre o assunto

De um lado, políticos alinhados com a esquerda acusam o presidente de tentar desviar a atenção da alta dos preços dos combustíveis tendo em vista a chegada das eleições. Já políticos alinhados com o presidente, apoiam a decisão e afirmam que o governo precisa investigar casos de corrupção dentro da empresa.













Ao sair do Supremo Tribunal Federal (STF), onde reuniu-se para um café da manhã com o ministro Luiz Fux, Pacheco disse a jornalistas que não cabia a ele, como presidente do Senado, opinar sobre iniciativas da Câmara dos Deputados, mas que pessoalmente não era favorável à ideia.



"Acho que não tem a mínima razoabilidade de uma CPI em um momento desse, por um fato desses. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativa e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema que uma CPI.”





No Twitter, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiu a notícia. “Nós não temos uma governança normal nesse país. Essa CPI da Petrobrás é uma absurdo. Bolsonaro todo dia quer jogar a responsabilidade da sua incapacidade em cima dos outros.”



Quem também repercutiu o assunto foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Para ela, essa é mais uma tentativa do presidente de privatizar a estatal. “A CPI da Petrobras é mais uma tentativa de desviar a atenção de quem é o verdadeiro responsável pelos preços extorsivos dos combustíveis, o governo Bolsonaro”, disse.





“Para baixar os combustíveis tem de mudar a política de preços. Querem criminalizar a empresa para privatizar! Irresponsáveis”, completou.





O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também repudiou a ação. Para ele, a CPI faz parte de um “teatrinho”.





“O governo da morte, da milícia, da miséria, da mamata e da mentira monta o teatrinho de CPI. Enquanto faz fumaça, os preços do gás, do diesel e da gasolina seguem aumentando. Cadê a [caneta] bic do presidente, o Centrão levou?”, disse Calheiros.





Apesar das críticas, apoiadores do presidente incentivam a criação da nova CPI. Segundo o filho “02” e vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), “fizeram de tudo para implementar a CPI da COVID” mas, agora, são contra a da Petrobras.





O também filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi ao Plenário discutir o assunto. “Eu estou vendo vários deputados do PT dizerem que o presidente é culpado pela alta dos combustíveis. E que poderia fazer assim ou assado. Mas eles não têm moral porque foram eles que assaltaram a empresa. Petista falando da Petrobras é piada”, afirmou.



VEM AÍ A CPI DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS



Dep.@Altineu Côrtes (PL-RJ) em coautoria com os deputados abaixo, demos entrada em pedido de CPI para investigar motivos da alta dos combustíveis, os lucros exorbitantes da Petrobras, mesmo tendo privilégios de uma estatal@Victorinogustav pic.twitter.com/uPQUo7d3eN %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) June 21, 2022