Evento de Lula tem 'sermão' de Suplicy e invasão de bolsonarista

Eleição presidencial



À Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são outros nomes tidos como pré-candidatos.



As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês." />

Um evento em São Paulo na manhã desta terça-feira (21/06) para tratar do plano de governo do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi marcado por duas situações inusitadas. A primeira foi a intervenção do ex-senador e hoje vereador paulistano Eduardo Suplicy (PT), que reclamou do colega de partido, Aloizio Mercadante. Em outro momento, um apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), teve de ser contido ao tentar invadir o local.