Nos EUA, Bolsonaro defende liberdades e fala em democracia

Bolsonaro defende 'liberdade' na Cúpula das Américas (foto: Tv Brasil/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender a “liberdade” durante discurso na Cúpula das Américas, em Los Angeles, Estados Unidos, nesta sexta-feira (10/6).

Para ele, no Brasil existe um ataque claro às liberdades individuais por “opinar de forma diferente”. A fala fez referência às investigações do inquérito das Fake News, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que investiga ataques à democracia.









LEIA TAMBÉM: Bolsonaro diz nos EUA que reforçou combate ao desmatamento na Amazônia “Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático. Ao longo de meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos foros hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade e pela prosperidade econômica e social”, disse Bolsonaro.





O presidente ainda disse que no ano que o Brasil comemora seus 200 anos de independência, ele celebra um governo que “acredita em Deus, respeita os seus militares, é favorável à vida desde a sua concepção, defende a família e deve lealdade ao seu povo”.





“No Brasil já se entende que a liberdade é um bem maior que a própria vida, pois um homem ou mulher sem liberdade não tem vida”, afirmou o presidente.

Bolsonaro também falou sobre o desmatamento na Amazônia, segurança alimentar e os desaparecimentos no Amazonas.