Bolsonaro diz nos EUA que reforçou combate ao desmatamento na Amazônia

Questão ambiental é tema de cobranças internacionais sobre Bolsonaro (foto: Tv Brasil/Reprodução) Durante discurso na Cúpula das Américas, em Los Angeles (EUA), o presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu as ações do governo brasileiro na preservação da Amazônia.

O presidente brasileiro disse que o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a Operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça. “Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% carbono do planeta, mesmo sendo a 10ª economia do mundo”, disse.





“Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países”, afirmou.

Bolsonaro também elogiou o agronegócio do país ao dizer que, sem ele, “parte do mundo passaria fome”. “O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, garantimos a segurança alimentar de um sexto da população mundial.”





A questão ambiental é tema de cobranças internacionais. O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, vem pressionando Bolsonaro para adotar ações efetivas pela preservação da Amazônia.



Desmatamento bate recorde

A Amazônia Legal registrou no primeiro trimestre de 2022 o maior número acumulado de alertas de desmatamento na história do monitoramento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).



O total da área sob alerta de desmatamento chega a 941,34 km², maior índice desde 2016. Os dados são da plataforma Terra Brasilis.