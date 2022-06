Bolsonaro destaca 'segurança alimentar', mas Brasil tem 33 milhões com fome

AM

Presidente Jair Bolsonaro fala sobre 'segurança alimentar' em discurso nos Estados Unidos (foto: Tv Brasil/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre “segurança alimentar” durante discurso na Cúpula das Américas, em Los Angeles, Estados Unidos, nesta sexta-feira (10/6).

Segundo Bolsonaro, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. “Garantimos a segurança alimentar de um sexto da população mundial”, afirmou.





Apesar da fala do presidente, a fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil.



Levantamento divulgado na quarta-feira (8/6) mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020.





Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país em dois anos.





Os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).





Bolsonaro também elogiou o agronegócio. Para ele, parte do mundo passaria fome sem o agronegócio brasileiro.





“O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar.”