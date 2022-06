Alckmin critica política ambiental de Bolsonaro: 'Não é fazendo motociata'

Lula e Alckmin estiveram juntos em São Paulo com lideranças da causa ambiental (foto: Felipe Araújo/AFP)

O pré-candidato à vice-presidência da República, Geraldo Alckmin (PSB), fez críticas neste sábado (4/6) ao governo de Jair Bolsonaro (PL) ao participar de encontro com lideranças na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. Ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador de São Paulo ironizou Bolsonaro por fazer motociatas e andar de jet sky.

"Um bom programa de governo democrático nasce assim: ouvindo e dialogando com a sociedade civil, com universidades, com setores produtivos, cientistas. Não é fazendo motociata e andando de jet sky”, comentou Alckmin.

Lideranças discutiram com Lula e Alckmin a possibilidade de iniciativas em torno da causa ambiental, sobretudo para solucionar a questão do desmatamento da Amazônia.





Lula citou a intenção de promover o turismo ecológico em áreas de preservação. Houve ainda elogios à gestão de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente no seu governo entre 2003 e 2008.