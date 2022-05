PT aposta em sua tesoureira para ser eleita deputada federal por MG

Gleide Andrade (foto) tentará mandato legislativo pelo PT neste ano (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press - 5/11/13)

Boulos também se lança

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou a pré-candidatura a deputada federal de sua tesoureira nacional, Gleide Andrade. Ela vai concorrer por Minas Gerais. O evento para lançá-la ocorreu nesse sábado (29/5), em um bar na Região Leste de Belo Horizonte.Gleide buscará, neste ano, seu primeiro mandato legislativo. Ela é tida como figura importante na Executiva petista, presidida por Gleisi Hoffmann. A pré-candidata já atuou em vários cargos nos bastidores do partido, como a secretaria de Finanças do diretório do PT mineiro."Sou candidata para representar as mulheres, representar o povo mineiro e ajudar Lula a botar o Brasil de volta nos trilhos", disse, ao explicar porque resolveu tentar um cargo eletivo.Gleide será uma das apostas do PT de Minas no pleito de outubro. Ela chegou a receber parte da base eleitoral do deputado federal Reginaldo Lopes, que dividiu seus redutos quando foi colocado como pré-candidato ao Senado.Reginaldo, no entanto, deixou a disputa pelo assento de senador para viabilizar acordo com o PSD de Alexandre Kalil . Agora, ele resolveu que tentará novo mandato de deputado.Além de Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Kalil, o palanque do PT no estado terá o deputado estadual André Quintão, indicado ao posto de vice-candidato ao governo na chapa do PSD . Os petistas vão apoiar, ainda, a busca do pessedista Alexandre Silveira pela renovação de seu mandato como senador Em meio à profusão de pré-candidaturas parlamentares oficializadas, quem também se colocou na disputa foi Guilherme Boulos (Psol-SP), que também tentará ser deputado federal.O evento em prol de Boulos ocorreu ontem, em São Paulo (SP). Na semana passada, o pessolista esteve em Belo Horizonte para participar do lançamento da pré-candidatura da correligionária Bella Gonçalves à Assembleia de Minas.Em 2020, Boulos chegou ao segundo turno da eleição à prefeitura paulistana. Dois anos antes, disputou o pleito presidencial. Para este ano, assumiu a presidência da federação que o Psol vai formar com a Rede Sustentabilidade.Segundo o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), a coalizão Psol-Rede, além de apoiar Lula na corrida ao Palácio do Planalto, terá a eleição legislativa como foco "A esquerda já ganhou quatro vezes a eleição presidencial e nunca passou perto de ter maioria no Congresso, pois a eleição legislativa acaba sendo pautada por clientelismo, alguém que ajudou, botou um asfalto no bairro. A gente sabe como funciona, ainda mais com o "orçamento secreto". Por isso, me coloquei como pré-candidato a deputado federal", disse, há cinco dias, durante participação no "EM Entrevista", podcast doe do