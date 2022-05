PBH: proposta de orçamento prevê superávit de R$ 82,5 milhões em 2023

Casa Legislativa de BH pretende discutir LDO nas próximas semanas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os vereadores de Belo Horizonte receberam nesta quarta-feira (25/5) projeto da Prefeitura que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023. A partir dela, serão definidas diretrizes normativas para o orçamento do ano seguinte, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os principais pontos abordados pelo município e pelo legislativo são a prioridade de metas, a organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e elaboração.

Em nota, o Executivo municipal explica que a estimativa para o próximo ano é de "uma receita primária em torno de R$ 14,7 bilhões e uma despesa primária em torno de R$ 14,6 bilhões, com apuração de um resultado primário positivo da ordem de R$ 82,4 milhões. Tais projeções se baseiam no crescimento do PIB (2,5%) e na inflação anual (3,3%) previstas pelo governo federal para o período".

O projeto ainda trata sobre a dotação para Reserva de Recursos para Emendas Individuais, no valor de 0,9% da Receita Corrente Líquida prevista para 2023, seus prazos e suas regras previstas para liberação da verba.