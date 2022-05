Duda Salabert rebate crítica de Kalil sobre mineração na Serra do Curral

Vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) durante entrevista ao podcast do Estado de Minas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) A vereadora Duda Salabert (PDT) voltou a trocar acusações com Alexandre Kalil (PSD). Na segunda-feira (23/5), o ex-prefeito de Belo Horizonte afirmou que a parlamentar mentiu ao dizer que levou até ele um debate sobre o projeto da Taquaril Mineração S.A (Tamisa) para explorar a Serra do Curral.

Entretanto, de acordo com a vereadora, o secretário municipal de Meio Ambiente esteve presente em uma audiência pública da Câmara Municipal de Belo Horizonte em maio de 2021.



O encontro foi realizado para debater sobre os projetos e licenciamento de empreendimentos na Serra do Curral, incluindo o projeto que viria a ser aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).

A equipe da parlamentar também mostrou um ofício da Câmara endereçado a Alexandre Kalil, em março passado, com 265 páginas, no qual a Tamisa é citada 23 vezes. "A culpa não é nossa se o secretário de Meio Ambiente não falou com o Kalil ou se ele não lembra que conversou comigo", disse Duda ao Estado de Minas.

Durante o podcast EM Entrevista, o pré-candidato ao governo mineiro reforçou que o assunto nunca passou pela prefeitura. "Isso é canalha, é muito cafajeste. Esse assunto (mineração) não passou na porta da prefeitura. Nunca. Não estava nem autorizado e nem sendo votado no Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam)", declarou.