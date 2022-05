Filhos de Bolsonaro ironizam Doria: 'Calcinha agora terá mais tempo'

No Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho “01” do presidente, disse que, ao desistir da pré-candidatura, Doria mostra que “a conta do autoritarismo é a impopularidade”.





“Só lamento ele não ter desistido, na época, de mandar soldar e fechar portas de comércios e de prender pessoas que estavam na rua buscando seu sustento e de suas famílias”, escreveu Flávio.





Em seguida, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também foi às redes e aproveitou para citar a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas ao governo de São Paulo.