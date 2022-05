Bolsonaro: conto com Musk para que o mundo veja a preservação da Amazônia

Jair Bolsonaro e Elon Musk se reuniram em São Paulo para falar de investimentos e tecnologia (foto: Reprodução/Twitter) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na manhã desta sexta-feira (20/5), ao homem mais rico do mundo, Elon Musk, querer que a preservação da Amazônia seja reconhecida por "todos no Brasil e no mundo'' e não por meio das "mentiras sobre a região".









O dono da Tesla está no Brasil a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP), para lançar a conexão de internet em escolas na Amazônia.





No Twitter, Bolsonaro escreveu: "Conversei há pouco com @elonmusk, que visita o Brasil a convite do Ministro @fabiofaria. Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil."