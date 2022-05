Empresários não sabiam da presença de Bolsonaro no encontro com Elon Musk

Bilionário Elon Musk não sabia que iria encontrar o presidente Jair Bolsonaro em evento em São Paulo (foto: AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) não era aguardado pelos empresários que se reuniram com o empresário bilionário Elon Musk na manhã desta sexta-feira (20/5), no interior de São Paulo. Apesar do dono da Tesla ter sido convidado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, não havia previsão da chegada do chefe do Executivo - o encontro também não estava na agenda dele.









No convite enviado pelo Ministério das Comunicações para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e outros entes governamentais Musk não era mencionado. Constava apenas a presença do presidente para fazer um discurso sobre a conexão das escolas amazônicas.





Estiveram no encontro: o banqueiro André Esteves (BTG Pactual), Alberto Leite (FS), Ricardo Faria (Granja Faria), Zeco Auriemo (JHSF), Flávio Rocha (Riachuelo), Carlos Sanchez (EMS), Rubens Ometto (Cosan), Rubens Menin (MRV e Inter), Carlos Fonseca (Galápagos), Rodrigo Abreu (Oi), José Félix (Claro), Pietro Labriola e Alberto Griselli (Tim), Jorge Moll Filho (Rede D´Or).





Impasse

A aproximação do governo Bolsonaro com Musk pode ser um impasse para os interesses da Anatel, já que o bilionário que expandir suas redes de satélite (SpaceX) no Brasil e depende das autorizações da agência reguladora.





Apesar da parceria significar bons negócios, a Anatel também quer que outras empresas como a Amazon abra o front de atuação no Brasil.