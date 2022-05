Fábio Faria para Elon Musk: 'Todos no Brasil te amam'

Fábio Faria, Elon Musk e Jair Bolsonaro no Conecta Amazônia, em Porto Feliz, São Paulo (foto: Reprodução/Facebook/Jair Messias Bolsonaro) O ministro das Comunicações, Fábio Faria, terminou o encontro público com o empresário sul-africano Elon Musk dizendo: "Todos no Brasil te amam", mas em inglês. Nesta sexta-feira (20/05), Musk esteve em um hotel na cidade de Porto Feliz, São Paulo, para o evento Conecta Amazônia, onde também esteve com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).









Antes, Bolsonaro teceu elogios a Elon Musk . O empresário é tido pela Forbes como homem mais rico do mundo - com patrimônio de US$ 219 bilhões (cerca de R$ 1,021 trilhão) em 2022.







Twitter - @portalUai / @em_com" /> "O mais importante da presença dele é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. O exemplo que nos deu, há poucos dias, quando anunciou a compra do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança", disse Bolsonaro.





O empresário também comentou a visita ao Brasil. Segundo Musk, o encontro diz respeito à possibilidade de acesso à internet em regiões da Floresta Amazônica. Ela se daria por meio da constelação de satélites Starlilnk, da SpaceX.