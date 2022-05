Bolsonaro chama Elon Musk de 'sopro de esperança' e 'mito da liberdade'

Bolsonaro elogiou discurso de Elon Musk após a compra do Twitter pelo bilionário (foto: Evaristo Sá/AFP)

Durante o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o bilionário Elon Musk nesta sexta-feira (20/5), o chefe do Executivo afirmou que a possível compra do Twitter pelo empresário é um "sopro de esperança". Os dois estão reunidos no evento Conecta Amazônia, organizado pelo Ministério das Comunicações, no Hotel Fasano Boa Vista, no interior de São Paulo.