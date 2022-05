Moro critica foro privilegiado e defende execução em segunda instância

Sergio Moro (foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)





"É uma vergonha institucional que essa pauta (combate à corrupção) tenha sido abandonada", disse o ex-juiz. Segundo Moro, o país retrocedeu nessa área nos últimos anos.





Reformas

Por ser ano eleitoral, o ex-ministro da Justiça defende a construção de uma robusta agenda de reformas institucionais para enfrentamento dos crimes de lavagem de dinheiro e seus antecedentes. Entre as reformas sugeridas por Moro estão o fim do foro privilegiado e a volta da execução em segunda instância. “Precisamos acabar com o foro privilegiado. Nós ainda somos uma República de privilégios, sejam privilégios tributários, benefícios econômicos específicos. E temos o principal exemplo jurídico dele que é o foro privilegiado”, pontuou.





Sobre a volta da execução em segunda instância, o ex-juiz afirmou que o sistema de Justiça brasileiro é, na prática, manipulável. Para ele, o acusado que tem recursos para arcar com um bom advogado pode levar seu processo a diversas instâncias para evitar a execução da pena.