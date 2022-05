Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista, anuncia novo canal no YouTube

Não é a primeira vez que o blogueiro bolsonarista desafia a justiça brasileira (foto: Roque de Sá/Senado)

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, fundador do Terça Livre, anunciou, nesse domingo (8/5), a criação de um novo canal no YouTube para divulgar o seus comentários. Ele está foragido, desde outubro de 2020, após ter prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Atualmente, o jornalista está nos Estados Unidos (EUA).